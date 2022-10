In der Süd-Staffel der Fußball-Oberliga hat Spitzenreiter FK Pirmasens gegen Hertha Wiesbach verdient mit 1:2 (0:1) verloren. Es war dem Tabellenführer der Süd-Staffel anzumerken, dass gleich vier Stammkräfte, David Becker, Salif Cissé, Luka Dimitrijevic und der später eingewechselte Julian Kern, in der Startelf fehlten. Nach Dennis Krobs früher Chance in der vierten Minute blieb der FKP eineinviertel Stunden ohne Torgelegenheit. In der Zwischenzeit trafen Merouane Taghzoutes und Sören Maas für die zweikampfstarken, immer wieder schnell umschaltenden Saarländer. Yannick Grieß köpfte nach Moritz Theobalds Freistoßflanke das 1:2 (77.).

Die Pirmasenser haben aber weiter fünf Punkte Vorsprung, da der SV Morlautern durch zwei späte Treffer von Yvan Kenmo und Mario Forster überraschend mit 2:0 beim Tabellenzweiten FV Diefflen gewann.

Auf Rang drei liegt der 1. FC Kaiserslautern II, der sich mit 3:0 (1:0) gegen Schlusslicht SV Elversberg II durchsetzte. Die drei schönen Tore für die dominierenden Schützlinge von Trainer Peter Tretter erzielten Mike Scharwath, Angelos Stavridis und Jean-René Aghajanyan.

Als Vierter ebenfalls auf Aufstiegsrundenkurs ist der TuS Mechtersheim, der den FSV Jägersburg mit 3:1 (2:1) schlug. Mechtersheims Abwehrchef Edonart Leposhtaku beförderte in der zehnten Minute nach einer Freistoßflanke von Kapitän Björn Weisenborn den Ball mit der Schläfe zum 1:0 ins Netz. Moritz Doll glich mit einem 25-Meter-Schuss aus. Dann waren Nico Schubert (45.) und Albert Jungblut (90.+6) erfolgreich.

Der FV Dudenhofen verlor mit 0:2 (0:0) bei Aufsteiger SV Auersmacher. Beim 0:1 ließ FVD-Keeper Malcolm Little einen 16-Meter-Schuss von Jan-Luca Rebmann durch die Arme gleiten.