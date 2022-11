Der FK Pirmasens, Tabellenführer in der Süd-Staffel der Oberliga, hat beim FSV Jägersburg nur ein 1:1 (1:0) erreicht – und das trotz Überzahl ab Minute 36. FSV-Spielertrainer Christian Frank hatte nach einem völlig unnötigen Foul am Pirmasenser Kapitän Salif Cissé Gelb-Rot gesehen. Moritz Theobald brachte „die Klub“ in der 25. Minute nach Vorarbeit von Dennis Krob in Führung. Krob vergab später die Riesenchance zum 2:0. In der 85. Minute erzielte Tom Koblenz mit einem Sonntagsschuss das 1:1.

Der 1. FC Kaiserslautern II gewann das Derby beim SV Morlautern mit 4:2 (1:1) und hat jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Pirmasens. Nach Kombination mit Angelos Stavridis brachte Irfan Catovic die Gäste mit 1:0 in Führung. Leopold Mühlen gelang nach einer halben Stunde mit einem schönen Schuss der verdiente Ausgleich. Felix Bürger hätte Morlautern fast in Führung gebracht, traf aber nur die Unterlatte (36.). Nach dem Seitenwechsel überrumpelte der FCK II die Heimelf. Nach Zuspiel des gut aufgelegten Phinees Bonianga traf Stavridis locker zum 1:2 (49.). Der schnelle Stürmer vollstreckte zehn Minuten später nach einem Abwehrfehler eiskalt zum 1:3. Als FCK-Teamkollege Rilind Kabashi gar noch das 1:4 erzielte (65.), schien sich ein Debakel für den SVM anzubahnen. Doch der SVM steckte nicht auf, verkürzte dank des eingewechselten Bobby Edet auf 2:4 (76.) und vergab danach einige Möglichkeiten zum 3:4.

Der TuS Mechtersheim bezwang Aufsteiger SV Auersmacher nach intensiven 95 Spielminuten inklusive hektischer Schlussphase mit 3:1 (0:0). Mert Özkaya erzielte die ersten beiden Trefer (51., 85.). Auersmachers Niklas Dahlem glückte der Anschlusstreffer (90.). Die Saarländer warfen nun alles nach vorne. Einen Befreiungsschlag nahm Mert Özkaya auf und hob das Leder über den weit herausgeeilten Torhüter Max Schreiber zum 3:1 ins Netz (90.+5).