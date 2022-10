Zwei Pfalz-Derbys standen am Freitagabend in der Fußball-Oberliga an. Während Tabellenführer FK Pirmasens erst in letzter Sekunde der Ausgleich gegen den SV Morlautern erzielte, bezwang die Reserve des 1. FC Kaiserslautern den FV Dudenhofen 2:0.

Besonders die Schlussphase im Pirmasenser Stadion auf der Husterhöhe verlief turbulent. Nach einer Ecke von Justin Smith köpfte Markus Happersberger Morlautern in Führung (83.), doch der eingewechselte Kristof Scherpf glich mit einem abgefälschten Schuss aus 18 Metern (88.) noch aus. Dafür geschah in der ersten Halbzeit wenig, „die Klub“ steigerte sich nach dem Seitenwechsel: In der 59. Minute erzielte Dennis Krob das 1:0, die Führung hielt aber nur sechs Minuten, ehe Rechtsaußen Florian Bicking für Morlautern ausglich.

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern bleibt derweil auf der Siegerstraße und feierte gegen den FC Dudenhofen den dritten Sieg in Folge. Das Team von Peter Tretter kämpfte sich nach und nach in die Partie und belohnte sich dann direkt nach der Pause mit dem 1:0: Jean-Rene Aghajanyan hatte im Sechzehner Platz und legte präzise zu Irfan Catovic quer, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie schieben musste (47.). Danach bot sich Stavridis die Chance, doch FVD-Torwart Malcolm Mcquay Little war zur Stelle (48.). Der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten: Rilind Kabashi ging klasse an zwei Gegenspielern vorbei und passte dann zu Phinees Bonianga, der aus zehn Metern ins linke Eck traf (54.).