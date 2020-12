Nicht nur die Spielklassen von der Verbandsliga an abwärts, auch die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wird länger pausieren. Das Präsidium des Fußball-Regional-Verbandes „Südwest“ hat am Donnerstag aufgrund der Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie beschlossen, den Spielbetrieb in allen seinen Klassen nicht vor dem 27./28. Februar aufzunehmen. Davon betroffen sind neben der Oberliga die Junioren- und Juniorinnen-Regionalligen, die Futsal-Regionalliga sowie die Frauen-Regionalliga. Voraussetzung für einen Start Ende Februar sei, dass eine Vorbereitungszeit im Trainingsbetrieb von vier Wochen gegeben ist. „Nachholspiele können auch vorher im Einvernehmen der beteiligten Vereine durch den Staffelleiter angesetzt werden“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.

Auch untere Klassen pausieren länger

Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) hatte bereits entschieden, den ersten kompletten Spieltag der Männer von der Verbandsliga an abwärts auf den 27./28. Februar zu terminieren. Dies ermögliche es noch, „die geplante Saison vollständig bis zum 30. Juni 2021 zu beenden, sofern keine weiteren zwingenden Unterbrechungen stattfinden“. Auch hier sind vier Wochen Vorbereitungszeit vorgesehen, wofür es – wie für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes – entsprechende staatliche Verfügungen benötige.