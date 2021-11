Nach 1:0-Halbzeitführung hat der TuS Mechtersheim am Samstag in der Süd-Staffel der Fußball-Oberliga bei Tabellenführer Wormatia Worms noch mit 1:2 verloren. Die Wormatia spielte vor knapp 800 Zuschauern wohl eine ihrer schwächsten ersten Halbzeiten in dieser Saison. Der TuS dagegen verteidigte stark, ließ lange keine wirklich gefährliche Torchance der besten Offensive der Liga zu und ging seinerseits in der 34. Minute durch einen Treffer von Björn Weisenborn in Führung. In Durchgang zwei wurde die Wormatia zunehmend besser. Lennart Grimmer (53.) und Jannik Marx (58.) erzielten zwei schöne Tore. Mechtersheims Torwart Nazmi Seymann sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (74.). Da alle Wechseloptionen erschöpft waren, musste der eingewechselte Feldspieler Bruno Ferreira da Cruz zwischen die Pfosten.

Eine spielerisch haushoch überlegene Arminia Ludwigshafen schlug den FV Eppelborn nach drei Toren von Matteo Monetta und zwei Treffern von Lennart Thum mit 5:0.

4:0 führte der FSV Jägersburg nach 59 Minuten gegen den FC Speyer, das Team von Trainer Thomas Heuß schien einem Debakel entgegenzusteuern. Doch die Speyerer, die in der ersten Halbzeit einige gute Torgelegenheiten ausgelassen hatten, wehrten sich. Nach Treffern von Shpetim Xhaka und Julien Jubin (per Hacke) hieß es am Ende 4:2.

Nach nur elf Minuten lag der FV Dudenhofen am Samstagabend durch Tore von Jannik Styblo und Justin Neuner beim FV Diefflen mit 2:0 vorne. Doch am Ende siegten die Saarländer mit 3:2. Ein Eigentor von Kevin Nowak brachte den FVD in der 68. Minute auf 1:2 heran. Diefflen glich aus und siegte noch durch einen von Kevin Folz in der 89. Minute verwandelten Elfmeter.

In der Nord-Staffel der Oberliga verlor der 1. FC Kaiserslautern II beim FC Karbach mit 2:4. Die ohne Drittliga-Profis angetretenen Lauterer lagen zur Halbzeit vor 320 Zuschauern 0:2 zurück. Angelos Stavridis verkürzte nach toller Einzelaktion auf 1:2 und leistete die Vorarbeit zum 2:2 von Mohamed Morabet. Weil der FCK II noch einen Gegentreffer nach einer Ecke kassierte und dem 18-jährigen Tristan Zobel ein Eigentor unterlief, triumphierte letztlich der Tabellendritte aus dem Hunsrück.