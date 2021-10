Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit hat der FC Speyer beim FV Eppelborn mit 1:2 (0:1) verloren und ist damit auf den letzten Platz in der Süd-Staffel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zurückgefallen. Den zwischenzeitllichen Ausgleichstreffer erzielte Julien Jubin nach Vorarbeit von Max Lichti. Vier Tage vor dem großen Verbandspokalspiel gegen die FCK-Profis siegte der TuS Mechtersheim durch Tore von mit 2:1 (1:1) bei Röchling Völklingen. Alexander Biedermann glich die Führung der Saarländer aus, Mert Özkaya gelang in der 90. Minute das Siegtor. In der Nord-Staffel kassierte der 1. FC Kaiserslautern seine dritte Auswärtsniederlage. Vor 1135 Zuschauern im Moselstadion unterlagen die Lauterer mit 1:4 (0:3) bei Spitzenreiter Eintracht Trier. Der eingewechselte Adrian Colon schoss in der 82. Minute das FCK-Ehrentor. „Unser Spiel mit dem Ball war okay. Am Defensivverhalten müssen wir aber verschärft arbeiten“, sagte FCK-Coach Peter Tretter.