Der abstiegsbedrohte Oberligist FV Dudenhofen hat mit dem 1:1 (1:1) am Samstag beim Tabellenfünften FV Engers einen Achtungserfolg erzielt.

Max Lichti (20.) glich den frühen Dudenhofener Rückstand durch Manuel Simons (5.) aus. Beim FVD fielen Kapitän Marvin Sprengling (Fersenentzündung) und der erkrankte Sanel Catovic aus. Eric Häußler ersetzte Sprengling. Marvin Klehr kam für Roman Reichling neu in die Aufstellung.

„Drei Punkte waren auch nicht zu erwarten“, sagte Sportvorstand Florian Kober: „Bis auf die ersten fünf, zehn Minuten waren wir sehr, sehr stark. Das hat auch der Gegner bestätigt.“ Nach dem 0:1 habe seine Mannschaft noch ein bisschen benötigt, den Schreck herauszuschütteln. Anschließend kam Pech mit dem Engerser Gebälk dazu. Zunächst scheiterte Yannis Albrecht mit einem Kopfball, ehe der Schiedsrichter ohnehin abpfiff, später aus der Distanz. In der Nachspielzeit setzte Klehr einen Freistoß an den Innenpfosten. Sein Ball trudelte dann die Linie entlang.

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