Nico Wiltz war am Donnerstagabend einmal mehr der Matchwinner des FK Pirmasens. Der 26-Jährige erzielte beide FKP-Tore zum 2:1 (0:0) in der Fußball-Oberliga beim SV Mainz-Gonsenheim. Erst köpfte er in der 51. Minute nach einer Linksflanke von Luka Dimitrijevic das 1:0, dann traf er mit einem platzierten Schuss nach einem beherzten Solo von Eliakim Kukanda – ebenfalls über die linke Seite – zum 2:1 (57.). Dazwischen fiel in dieser turbulenten Phase eines ansehnlichen Oberligaspiels das 1:1 durch Elias Walter, der einen zu kurzen Rückpass von FKP-Verteidiger Michael Müller erlief. Der FKP ist damit zumindest für einen Tag wieder Tabellenführer vor dem punktgleichen 1. FC Kaiserslautern II, der sein viertletztes Rundenspiel am Freitagabend beim Tabellenfünften Engers bestreitet.