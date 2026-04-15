Keine Veränderung an der Tabellenspitze hat der Mittwoch-Spieltag in der Fußball-Oberliga gebracht. Spitzenreiter FK Pirmasens und der punktgleiche 1. FC Kaiserslautern II haben ihre Auswärtsspiele im Saarland jeweils mit 2:0 gewonnen. In dem, so FKP-Trainer Daniel Paulus, „erwartet schweren Kampfspiel“ beim SV Auersmacher schlug Luka Dimitrijevic erst die scharfe Flanke, die in der 27. Spielminute zum Eigentor des SVA-Verteidigers Philipp König führte, dann vollendete er einen flotten Spielzug mit dem 2:0 (41.). Der FCK II setzte sich durch Treffer von Felix Geisler (27.) und Chinedu Chukwukelu (74.) bei Hertha Wiesbach durch. Auch die beiden weiteren pfälzischen Oberligisten feierten Siege: Der FV Dudenhofen bezwang Rot-Weiß Koblenz mit 3:1, Arminia Ludwigshafen schlug Schlusslicht FV Eppelborn gar mit 7:0.