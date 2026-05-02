Der FK Pirmasens hat in der Fußball-Oberliga sein Heimspiel gegen den FV Dudenhofen verdient mit 3:1 (1:1) gewonnen und ist damit für zumindest zwei Stunden wieder Tabellenführer – die Partie des 1. FC Kaiserslautern II gegen Arminia Ludwigshafen war erst für Samstag, 16 Uhr, angesetzt. Irfan Catovic brachte die Gelb-Schwarzen mit einem herrlichen Schuss in Führung. Dennis Krob glich kurz vor der Pause nach Hereingabe von Luka Dimitrijevic aus. Nach einer der stets gefährlichen Ecken von Nico Wiltz und Kopfball von Yannick Grieß drückte Dimitrijevic den Ball zum 2:1 über die Linie (58.). Wiltz erhöhte vor 762 Zuschauern auf 3:1 (79.). FVD-Spieler Julian Scharfenberger musste mutmaßlich schwer verletzt ausgewechselt werden.