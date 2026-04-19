Mit einem 3:1 (1:1) gegen den TSV Gau-Odernheim hat der FK Pirmasens seinen ersten Tabellenplatz in der Fußball-Oberliga verteidigt. Der punktgleiche 1. FC Kaiserslautern II, der am Samstag ein 4:0 gegen den FV Dudenhofen vorlegt hatte, ist aber nun im Torverhältnis nur noch fünf Treffer schlechter. Der FKP steigerte sich nach mäßigen ersten 45 Minuten. Luka Dimitrijevic bereitete über die linke Seite die Tore von Nico Wiltz zum 2:1 (64.) und 3:1 (81.) vor. Till Decker hatte bereits in der vierten Minute zum 1:0 getroffen; Belel Meslem glich ungestört aus, weil die Pirmasenser Abwehr von einer Abseitsposition ausgegangen war (25.).