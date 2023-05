„Nur“ noch vier Punkte: Der FK Pirmasens verkürzt in der Oberliga-Aufstiegsrunde durch einen Heimsieg gegen den FC Karbach den Rückstand auf den Tabellenzweiten TuS Koblenz, der in Mechtersheim unentschieden spielt. Der FCK II feiert in der eine Premiere. Was in der Fußball-Oberliga los war, lesen Sie hier.