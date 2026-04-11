Der FK Pirmasens ist wieder Tabellenführer der Fußball-Oberliga. Der FKP legte am Samstag ein 6:0 (2:0) gegen den SC Idar-Oberstein vor, eine Stunde später erreichte der bisherige Spitzenreiter, der 1. FC Kaiserslautern II, nur ein 2:2 gegen Gau-Odernheim und liegt nun bei gleicher Punktzahl wegen des um sieben Treffer schlechteren Torverhältnisses auf Rang zwei hinter dem FKP.

Mann des Tages auf der Husterhöhe war Marc Ehrhart, der gleich viermal traf. Erst in der vierten Spielminute nach einer starken Einzelleistung, dann nach einer Ecke von A-Junior Oleksandr Formaniuk (34.) und in der zweiten Hälfte noch zweimal jeweils nach einem Steckpass von Nico Wiltz (57., 63.). Der jetzt mit 23 Treffern die Oberliga-Torjägerliste anführende Ehrhart revanchierte sich mit der Vorlage zum 6:0, das sein Kumpel Wiltz erzielte (76.). Ehrhart und Wiltz erhielten Ovationen, als sie elf Minuten vor Schluss ausgewechselt wurden. Till Decker, erstmals in dieser Saison in der Startelf, machte das 5:0 (70.) nach einem klasse Spielzug über den starken Eliakim Kukanda und Luka Dimitrijevic. Trainer Daniel Paulus setzte neben Formaniuk, der kurzfristig für den verletzten Thomas Selensky in die erste Elf gerückt war, mit Marvin Schick und Benedikt Stratmann zwei weitere U19-Spieler ein.

„Es war von der ganzen Mannschaft eine gute Leistung. Deshalb habe ich die Chancen bekommen“, sagte Ehrhart. Idar-Obersteins Coach, der frühere FCK-Bundesligaspieler Marco Reich, stellte fest: „Wir hatten einen rabenschwarzen Tag.“