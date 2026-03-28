Nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den FK Pirmasens hat in der Fußball-Oberliga Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II. Nach frühem 0:3-Rückstand erreichten die Lauterer noch ein 3:3-Unentschieden gegen den im Abstiegskampf steckenden SC Idar-Oberstein, der von Marco Reich, deutscher Meister mit dem FCK 1998, trainiert wird. Shawn Blum verwandelte zwei Elfmeter, den 3:3-Ausgleich erzielte David Schramm.

Der FKP bezwang den FC Emmelshausen-Karbach nach ganz starker erster Hälfte und einem, so Trainer Daniel Paulus, „wilden Spiel“ in den zweiten 45 Minuten mit 4:3 (2:0). Thomas Selensky sorgte mit seinen beiden Treffern für die Pausenführung, Luka Dimitrijevic gelang ein Kunstschuss zum 3:1, Luca Eichhorn schloss einen Konter zum 4:2 ab. FKP-Kapitän Yannick Grieß sah nach einem Foul im Strafraum am dreifachen Torschützen des Tabellenvierten aus dem Hunsrück, Max Wilschrey, die Rote Karte. Den daraus resultierenden Strafstoß schoss Karbachs Linus Wimmer an die Latte.