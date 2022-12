Der 1. FC Kaiserslautern II führt nach dem 1:1 am Samstag beim SV Auersmacher in der Süd-Staffel der Fußball-Oberliga mit einem Punkt Vorsprung auf den FK Pirmasens die Tabelle an. Die am Wochenende spielfreien Pirmasenser gastieren nächsten Samstag zum Gipfeltreffen auf dem Betzenberg. FCK-Trainer Peter Tretter sprach von einem gerechten Remis im Saarland. Das Tor für die Lauterer erzielte Benjamin Franz nach einem Freistoß von Jean-René Aghajanyan,

Der TuS Mechtersheim setzte seine Erfolgsserie mit einem 3:0 gegen Schlusslicht SV Elversberg II fort. Bis zur 88. Minute hatte es 1:0 gestanden. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, stellte ein erleichterter TuS-Trainer Ralf Gimmy fest.

Im Duell zweier Abstiegskandidaten unterlag der SV Morlautern dem FV Dudenhofen mit 1:4. Bevor in der 25. Minute das 0:1 durch Marvin Sprengling fiel, hätte die Heimmannschaft 3:0 führen müssen. Trotz hochkarätiger Chancen brachte der SVM den Ball nicht im gegnerischen Tor unter. Tolga Barin per Freistoß und Steffen Straub sorgten für die vorentscheidende 3:0-Pausenführung Dudenhofens.

Der FC Arminia Ludwigshafen hat sein letztes Auswärtsspiel des Jahres beim FV Diefflen 1:4 verloren. Bereits nach zwölf Minute lag der FCA 0:2 zurück. Erst landete der Ball bei Lukas Hartliebs Rettungsversuch im eigenen Tor, dann sah Keeper Kevin Urban beim zweiten Treffer nicht gut aus. Nach dem 1:3 von Aleksandar Biedermann ließ die Arminia gute Chancen aus.