Der 1. FC Kaiserslautern II hat sein Heimspiel gegen den FC Arminia Ludwigshafen mit 5:0 (2:0) gewonnen und bleibt mit drei Punkten Vorsprung auf den FK Pirmasens Tabellenführer der Fußball-Oberliga. Shawn Blum traf auf dem Fröhnerhof dreimal für die Lauterer, außerdem waren Melvin Wiesnet und Newton Tamakloe erfolgreich.

Der FKP besiegte den FV Dudenhofen verdient mit 3:1 (1:1). Irfan Catovic brachte die Gelb-Schwarzen mit einem herrlichen Schuss in Führung. Dennis Krob glich kurz vor der Pause nach Hereingabe von Luka Dimitrijevic aus. Nach einer der stets gefährlichen Ecken von Nico Wiltz und Kopfball von Yannick Grieß drückte Dimitrijevic den Ball zum 2:1 über die Linie (58.). Wiltz erhöhte vor 762 Zuschauern auf 3:1 (79.). FVD-Spieler Julian Scharfenberger musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgewechselt werden.

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