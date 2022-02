Der FV Dudenhofen hat sich in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Süd, mit einem 5:0 (3:0) gegen den FSV Jägersburg für die Regionalliga-Aufstiegsrunde qualifiziert. Justin Neuner (2), Kevin Hoffmann, Eric Häussler und Jannik Styblo trafen vor 240 Zuschauern für die Vorderpfälzer, von deren personellem Engpass wenig zu spüren war. Gino Pomponio aus der zweiten Mannschaft zeigte erst als Sechser, dann in der Innenverteidigung eine starke Leistung.

Der FC Arminia Ludwigshafen, der seinen Platz in der Aufstiegsrunde schon länger sicher hat, gewann bei der SV Elversberg II mit 3:1. Marcel Bormeth erzielte das 1:0 (nach einem Patzer von Elversbergs Torhüter Florian Barth) und das 2:1 für den FCA, Matteo Monetta verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter nach Foul an Nico Pantano.