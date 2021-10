Mit 0:5 (0:2) ist der 1. FC Kaiserslautern II beim FV Engers unter die Räder gekommen. Dabei waren die Lauterer ab der 35. Minute nur noch zu acht. Nachdem Torwart Dominik Holzlinger bereits in der zweiten Minute wegen einer Notbremse gegen Noel Schlesiger die Rote Karte gesehen hatte, gab es Gelb-Rot für Maximilian Fesser (29.) und Rot für Profi Simon Stehle (35.). Durch diese Niederlage hat der FCK II in der Nord-Gruppe der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nun schon vier Punkte Rückstand auf den Tabellensechsten – und ab Platz sieben muss man in die Abstiegsrunde.

In der Süd-Gruppe hat der in der Offensive harmlose FC Speyer vor 767 Zuschauern bei Tabellenführer VfR Wormatia Worms mit 0:2 (0:0) verloren.

0:0 spielte der FV Dudenhofen im Saarland bei der FV Eppelborn. Tom Handrich hatte dabei Pech mit zwei Aluminiumtreffern.

Der TuS Mechtersheim verpasste trotz zahlreicher Torchancen den sechsten Sieg in Serie. Beim 1:1 gegen die TSG Pfeddersheim lagen die Römerberger durch ein Traumtor von Melchisedec Yeboah sogar 0:1 zurück; David Reitarow glich ebenfalls per Distanzschuss aus.

„Unglaublich bitter“ fand der Trainer des FC Arminia Ludwigshafen, Marco Laping, dass seine Mannschaft im Heimspiel gegen Hertha Wiesbach mit der allerletzten Aktion den 3:3-Ausgleich kassierte. Zuvor hatten zweimal Lennart Thum und einmal Joker Tim Amberger für die Gastgeber getroffen.