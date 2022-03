Die körperlich und mental fordernden 120 Pokalminuten unter der Woche gegen Schott Mainz, die so unglücklich mit dem Halbfinal-Aus nach Elfmeterschießen endeten, dazu die aktuell schwierige personelle Lage: All das war für den FV Dudenhofen zu viel, um im ersten Spiel der Aufstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auswärts Eintracht Trier ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die 0:2-Niederlage beim Aufstiegsanwärter vor 1406 Zuschauern im Moselstadion wertete FVD-Trainer Steffen Litzel nicht als „Beinbruch“.

„Es war für uns nach den Partien gegen Wormatia Worms und Mainz das dritte Highlight-Spiel innerhalb von zehn Tagen. Spätestens nach dem 2:0 für Trier kurz vor der Halbzeit war klar, dass uns die Kräfte fehlen werden“, bilanzierte Litzel, der auf die personellen Nöte hinwies: Drei Plätze auf der Ersatzbank blieben leer. Schon nach 36 Minuten musste Litzel, der sich in der Nachspielzeit der Partie selbst einwechselte, Gino Pomponio aus der zweiten Mannschaft für den angeschlagenen Timo Enzenhofer aufs Feld bringen. Und in der 82. Minute kam Ersatztorwart Philipp Schilling als Feldspieler auf den Rasen.

Beim 1:0 (24.) von Sven König fälschte Tom Handrich den Ball noch leicht ab, beim 2:0 gestattete der FVD Torschütze Yannick Debrah nach der scharfen Hereingabe von Kevin Heinz freie Schussbahn (39.). Als die Partie noch halbwegs ausgeglichen war, scheiterte Justin Neuner bei der einzigen richtigen Torchance der Gäste an Triers Keeper Denis Wieszolek.

Der FC Arminia Ludwigshafen kam beim Dritten der Nordgruppe, dem SV Gonsenheim, zu einem 1:1 (0:1). „Damit sind wir nicht zufrieden“, sagte Arminia-Trainer Marco Laping, „wir waren die bessere Mannschaft.“ Für Ärger sorgte der Gonsenheimer Führungstreffer durch Khaled Abou Daya (40.), der einen Querpass von rechts verwertete – den Protesten zufolge soll ein Stürmerfoul diesem Treffer vorangegangen sein. Der Ausgleich war Kapitänssache: Nach Zuspiel von Matteo Monetta hatte Nico Pantano freie Bahn und traf zum 1:1 (73.).