Der FK Pirmasens führt nach dem 7:0 gegen Diefflen in der Süd-Staffel der Oberliga mit optimalen 18 Punkten aus sechs Spielen die Tabelle vor dem 1. FC Kaiserslautern II (13, 3:0-Sieger am Freitagabend gegen Mechtersheim) an. Die anderen pfälzischen Oberligisten liegen derzeit nicht auf Plätzen, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen.

Der FC Arminia Ludwigshafen verlor nach einer ganz schwachen Leistung verdient mit 0:2 gegen den FSV Jägersburg und weist ebenso wie der FV Dudenhofen sieben Punkte auf. Eric Häußler rettete mit seinem Treffer in der Nachspielzeit nach einem Standard von Steffen Straub Dudenhofen ein 2:2-Remis bei Hertha Wiesbach. Neuzugang Florian Lutz hatte den FVD in der ersten Halbzeit per Kopfball in Führung gebracht.

Vorletzter mit drei Zählern ist Aufsteiger SV Morlautern, der sich der jungen Reserve des Drittligisten SV Elversberg mit 0:3 (0:0) geschlagen geben musste. „Wir haben zu viele Fehler gemacht“, sagte Morlauterns Trainer Daniel Graf nach der fünften Niederlage seines Teams, das von der 61. bis zur 66. Minute die drei Gegentreffer kassierte.