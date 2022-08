Der FC Arminia Ludwigshafen hat sein erstes Oberliga-Saisonspiel gegen die SV Elversberg II 1:0 (0:0) gewonnen.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“, brachte der neue FCA-Trainer Andreas Brill die 90 Minuten treffend auf den Punkt. Entscheidend für den Ausgang waren zwei sensationelle Paraden des überragenden FCA-Torhüters Kevin Urban binnen einer Minute. Er blieb im Eins-gegen-eins jeweils gegen den gut frei gespielten Luca Weis Sieger (54., 55.). Als die Platzherren diese Schrecksekunden überstanden hatten, nahmen sie das Heft in die Hand. Das entscheidende Tor erzielte Fabian Herchenhan in der 80. Minute per Elfmeter nach Foul von Millat Simsek an Bastian Hommrich.

Die junge zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern schlug Hertha Wiesbach mit 5:1. Die FCK-Torschützen waren Lennart Thum, Marius Bauer (2), Phinees Bonianga und Anton Eerola.

Der SV Morlautern verlor beim SV Auersmacher mit 2:4 (0:1). Die Lauterer kamen nach 0:2- und 1:3-Rückstand jeweils noch zum Anschlusstor. Tobias Leonhard und Yvan Kemno trafen für den SVM, der nach zwei Spielen noch keinen Punkt hat.

Der TuS Mechtersheim war am Wochenende spielfrei. Der FK Pirmasens hatte bereits am Freitag gegen den FV Dudenhofen mit 2:0 (0:0) gewonnen – für den Regionalliga-Absteiger war’s der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel.