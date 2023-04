Dem Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen ist auch im fünften Spiel der Abstiegsrunde kein Sieg gelungen. Am Samstagabend kam der FCA gegen Alemannia Waldalgesheim nicht über 1:1 (1:0) hinaus. Nach einer Hereingabe von Lukas Hartlieb köpfte Marcel Bormeth das zu diesem Zeitpunkt überraschende 1:0 (28.). Der Treffer beflügelte die Arminia, die sich mit zunehmender Spieldauer steigerte, aber mehrere Chancen zum 2:0 vergab. Stattdessen gelang den Gästen noch der Ausgleich durch Niels Gräff (86.). Ludwigshafen bleibt aber auf Platz eins in der Abstiegsrunde. Dritter ist der SV Morlautern, der dank eines fulminanten Treffers von Mario Forster in der Nachspielzeit den TuS Kirchberg verdient mit 2:1 schlug.