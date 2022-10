Arminia Ludwigshafen hat in der Fußball-Oberliga beim 0:0 gegen Tabellenführer FK Pirmasens seinen Aufwärtstrend bestätigt, hatte aber Dusel in einer kuriosen Schlüsselszene. Der FCA, der auf einige wichtige Spieler verzichten musste und Akteure auf der Bank hatte, die unter Woche erkrankt und somit nicht richtig fit waren, sah sich von Beginn an einer feldüberlegenen Gäste-Elf gegenüber. Der FK Pirmasens hatte mehr Ballbesitz und die bessere Spielanlage, war aber nicht zwingend genug. Das lag auch daran, dass die Ludwigshafener aufopferungsvoll verteidigten. Nach einem Foul von Jamie Tahedl an Theobald gab es in der 31. Minute Elfmeter für Pirmasens. Dennis Krob lief an, stoppte plötzlich ab und drehte sich um. „Er hat wohl einen Pfiff des Schiedsrichters gehört“, mutmaßte FKP-Trainer Martin Gries. Krob jedenfalls war aus dem Konzept gebracht. Er lief erneut an und donnerte die Kugel über den Querbalken (31.). In der Nachspielzeit hatte die Arminia bei einem Konter sogar noch die Chance zum Siegtor. Doch der von Bastian Hommrich in Szene gesetzte Pantano war wohl zu überrascht, sodass FKP-Keeper Jan Schulz seinen Schuss abwehren konnte.

Mit 3:2 (0:1) bezwang der SV Morlautern in einer abwechslungsreichen Oberligapartie den FSV Jägersburg und verbuchte damit seinen dritten Pflichtspielsieg in Folge. Obwohl die Westpfälzer von Beginn an spielbestimmend waren und auch einige Torchancen hatten, gerieten sie kurz vor Ende der ersten Halbzeit in Rückstand. Nach einer Flanke köpfte Tim Klotsch das 0:1 (44.). Nach dem Seitenwechsel glich Mario Forster mit einem Kopfball zum 1:1 aus (59.). Doch Klotsch brachte mit seinem zweiten Treffer die Gäste erneut in Führung (72.). Ein Eigentor führte in der 83. Minute zum 2:2-Ausgleich. Kurz vor Schluss war es dann Felix Bürger, der den SVM mit einem sehenswerten Tor zum 3:2-Sieg schoss (86.).