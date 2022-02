Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren gegen die Bewerbung der Stadt für die Landesgartenschau 2027 das Konzept verteidigt. „Speyer steht vor großen Aufgaben der Stadtentwicklung und des Zusammenlebens. Die Landesgartenschau ist ein Mittel, diese Aufgaben qualitätvoll umzusetzen und finanziell zu unterstützen“, sagte Seiler und ergänzte: „Es ist in Ordnung, gegen dieses Vorhaben zu sein. Wogegen ich mich jedoch verwehre, ist die Art und Weise, in der die Bürgerinitiative gegen die Landesgartenschau durch ihren Sprecher öffentlich agiert.“

Nach Bekanntwerden des Erfolgs der Bürger-Initiative (BI) „Keine Landesgartenschau in Speyer“ hatte BI-Sprecher Volker Ziesling das Konzept unter anderem als „extrem schwach geplant“ kritisiert. „Zum wiederholten Male wurden nun meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viel Zeit, Energie und Fachwissen in die Erarbeitung eines hervorragenden Konzepts gesteckt haben, öffentlich in ihrer Kompetenz angezweifelt“, teilte die Stadt-Chefin nun mit und bezeichnete die Kritik der BI als „ärgerlich“ und „in höchstem Maße respektlos“. Dem BI-Sprecher warf sie vor, sich bei den Planungen nicht eingebracht zu haben. Seiler verwies auch auf die große Mehrheit im Stadtrat, mit der die Bewerbung für die Gartenschau abgesegnet worden war.

Bei der vergangenen Stadtratssitzung hatte Seiler bekanntgegeben, dass das Begehren deutlich mehr als die nötigen 2268 Unterschriften sammeln konnte und damit den Stadtrat zum weiteren Handeln zwingt.