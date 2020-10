Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) beantragt vorerst keine höhere Besoldung. Sie ist am 1. Januar 2021 zwei Jahre im Amt, was ihr diese Möglichkeit eröffnet hätte. „In der ersten Amtszeit wird das Amt des Bürgermeisters zunächst in die untere der zwei zugelassenen Besoldungsgruppen eingestuft. Eine Höherstufung ist frühestens nach Ablauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit zulässig“, heißt es in der maßgeblichen Landesverordnung. Aber: „Ich werde 2021 nicht um eine Neueinstufung bitten, wie ich es auch in meiner Zeit als Dezernentin nicht getan habe“, so Seiler auf Anfrage, die von 2015 bis 2018 Beigeordnete war.

Aktuell ist Seiler in Besoldungsgruppe B5 eingruppiert; B6 wäre ab 2021 zulässig. Auch ihr Vorgänger Hansjörg Eger und Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) hatten von der Möglichkeit erst mit Verzögerung Gebrauch, dann aber die nötige Stadtratsmehrheit erhalten. B5 ist aktuell mit einem Grundgehaltssatz von 9504,55 Euro in der Landesbesoldungsverordnung ausgewiesen und B6 mit 10.038,80 Euro.