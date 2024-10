Der Neustadter Stadtrat hat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, dass die nächste Oberbürgermeisterwahl am 28. September 2025 stattfindet. An diesem Tag ist auch die Bundestagswahl geplant. Die Terminwahl ist kein Zufall, wie Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) erläuterte, dessen aktuelle Amtszeit am 31. Dezember 2025 endet. Die Zusammenlegung sei angemessen angesichts der gebotenen Sparsamkeit, sagte Weigel. Dafür nimmt man auch in Kauf, sich nicht ganz an die Regeln zu halten. Denn eigentlich muss die Wahl drei Monate vor dem Freiwerden der Stelle abgehalten werden. Für den ersten Wahlgang trifft das zu, auf eine mögliche Stichwahl aber nicht. Dafür habe es aber grünes Licht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gegeben, berichtete Weigel. Ebenso ausnahmsweise genehmigt wurde, dass eine Stichwahl in den Ferien, den Herbstferien, geplant wird. Sie würde drei Wochen später, am 19. Oktober, stattfinden. Meist wird eine Stichwahl zwei Wochen später abgehalten. Das würde 2025 allerdings mit dem großen Winzerfestumzug zusammenfallen. Bisher hat nur Amtsinhaber Weigel in einem RHEINPFALZ-Interview Ende 2021 betont, dass er wieder antreten möchte. Von den anderen Parteien wurden noch keine Kandidaturen bekannt gegeben.