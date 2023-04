Textile Freiheit im Schwimmbad

In Landauer Bädern geht künftig auch „oben ohne für alle“.

Die ersten Schwarzbauten sind weg

Vor zwei Jahren angeordnet, sind mittlerweile zwei der illegalen Häuschen im Ramberger Ohlsbachtal abgerissen. Jetzt will der Kreis das Ding größer aufziehen.

Tests gegen KO-Tropfen in der Kneipe

Die Landauer Uni-Kneipe Fatal öffnet ab Samstag wieder. Und sie verteilt Tests, damit Besucher keine unliebsamen Überraschungen nach dem Getränkegenuss erleben.

Anakonda für zu Hause

Die Auffangstation für Reptilien in Gossersweiler-Stein hat gefährlichen Zuwachs bekommen. Zwei Schlangen aus einer Beschlagnahmung warten auf ein neues – artgerechtes – Zuhause.

Spitzenreiter bei den Kriminalfällen

In der Stadt Germersheim ereigneten sich im vergangenen Jahr viele Straftaten. Auch in der Region sticht die Stadt mit diesen negativen Zahlen hervor. Doch ist die Stadt wirklich so kriminell?

Mit Sonne in der Pfalz weg von der Kohle

Früher als ursprünglich geplant will der baden-württembergische Energieversorger EnBW aus der Kohleverbrennung aussteigen. Innerhalb von fünf Jahren müssen neue Energieträger gefunden werden. Dabei helfen sollen Wind- und Solarparks in der Pfalz.