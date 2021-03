Die Polizei hat am Montag das Ergebnis der Obduktion der 72-jährigen Frau bekanntgegeben, die am vergangenen Mittwoch in ihrer Wohnung Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Die offizielle Todesursache lautet „Ersticken infolge Blut- und Gewebe-Einatmung in Kombination mit Blutverlust nach massiver stumpfer Gewalt gegen das Schädeldach und das Gesicht“ .

Der 81-jährige Ehemann der Toten wurde von der Polizei am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen. Er steht unter Verdacht, seine Frau getötet zu haben. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll eine bevorstehende Trennung der Auslöser des Streits gewesen sein, der zu einem tödlichen Ende führte.