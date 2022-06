Das Podium der RHEINPFALZ zur anstehenden Oberbürgermeisterwahl in der Landauer Festhalle ist gestartet. Zu Gast sind die drei aussichtsreichsten Kandidaten der Wahl: Schul- und Sozialdezernent Maximilian Ingenthron (SPD), der Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne), der unter anderem für Ordnungsamt und Mobilität zuständig ist, sowie der ehemalige Pressesprecher im Bundeswirtschaftsministerium und Leiter der Leitungs- und Planungsabteilung Dominik Geißler (CDU), der früher ein enger Mitarbeiter von Peter Altmaier (CDU) war.

Kandidaten beantworten Fragen der Leser

Am Abend kamen 392 Landauer, um sich für die Wahl am 3. Juli ein Bild zu machen. Die Fragen, die den Kandidaten bei dem Podium gestellt wurden, hatte die Leser zuvor an die Redaktion geschickt. Ingenthron und Hartmann sind bereits bei der letzten OB-Wahl angetreten, die damals Thomas Hirsch gewonnen hat. Bei insgesamt fünf Kandidaten ist ganz sicher davon auszugehen, dass es 14 Tage nach der Wahl, also am 17. Juli, zu einer Stichwahl kommen wird.

Sie können den Abend live auf Youtube verfolgen.

Das Video ist auch nach der Veranstaltung auf dem Youtube-Kanal des offenen Kanals Weinstraße verfügbar. (Hinweis: Springen Sie im Video zu Minute 36, dort beginnt die Veranstaltung.)