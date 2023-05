Am 25. Juni wird in Frankenthal gewählt. Die Bürger und Bürgerinnen haben bei der Direktwahl für den Frankenthaler Oberbürgermeister die Wahl zwischen Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), Aylin Höppner (SPD), Nicolas Meyer (FWG) und Immanuel Pustlauck (Grüne) und – wie erst seit Kurzem bekannt ist – dem CDU-Amtsinhaber Martin Hebich.

Er hatte kurz vor Ablauf der Frist seine erneute Kandidatur erklärt. Im vergangenen September hatte der 50-Jährige erklärt, er wolle nach dem Ablauf seiner ersten acht Jahre an der Verwaltungsspitze nicht mehr weitermachen, da ihn das Amt ihn „bis an die Grenze der Belastbarkeit und darüber hinaus“ gefordert habe. Nun tritt er doch noch einmal an. Der Hintergrund: Hebich will verhindern, dass er umfassend Versorgungsansprüche verliert. Hebich betont: „Wenn ich gewählt würde, würde ich das Amt auch annehmen.“

Alles zu Hebichs Wiederantritt aber auch Fragen rund um die Wahl werden im Live-Blog beantwortet: Wie sind die Fristen für die Briefwahl? Bis wann muss der Brief eingeworfen werden? Wer sind die anderen Kandidaten? Wie stehen die Chancen und wer ist aktuell am beliebtesten?