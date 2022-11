Die Grünen-Politikerin und gebürtige Zweibrückerin Theresia Bauer hat in der ersten Runde der Heidelberger Oberbürgermeister-Wahl 28,61 Prozent der Stimmen errungen. Sie tritt damit am 27. November in einer Stichwahl gegen den Amtsinhaber Eckart Würzner an. Der parteilose 61-Jährige ist seit 2006 Chef im Rathaus und wird unter anderem von CDU und FDP unterstützt. Er holte 45,89 Prozent. Bauer war bis vor wenigen Wochen baden-württembergische Wissenschaftsministerin. Die 57-Jährige hat diesen Posten aber für die Kandidatur aufgegeben. Sieben weitere Kandidaten landeten weit hinter ihr und Würzner, die Wahlbeteiligung lag bei 51,33 Prozent.