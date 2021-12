Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck mit Werken in Wörth und Mannheim hat sein Börsendebüt gegeben. Für das Unternehmen sei es ein historischer Tag, sagte Vorstandschef Martin Daum am Freitag in Frankfurt. Das Lkw- und Busgeschäft von Daimler sei erstmals seit 125 Jahren unabhängig und börsennotiert. Die Aktie startete mit einem Kurs von 28 Euro.

Daimler Truck mit mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde zu Monatsbeginn aus dem Daimler-Konzern herausgelöst. Mercedes-Lkw und -Autos sind damit auf getrennten Wegen unterwegs.

Daimler-Konzernchef Ola Källenius sagte, die Aufspaltung solle „das volle Potenzial beider Unternehmen freisetzen und entscheidenden Mehrwert für alle Seiten schaffen“. Er hatte bereits angekündigt, bei den Autos Mercedes-Benz als Luxusmarke zu profilieren.

Lesen Sie auch: Daimler Truck wird eigenständig