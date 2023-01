Wer ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen will, sollte die Finanzierungsvorschläge von Banken und Kreditvermittlern sehr sorgfältig prüfen und vergleichen. In einer aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest zur Baufinanzierung bekommen nur vier von 19 getesteten Anbietern gute Noten. Am besten schneidet die Sparda Baden-Württemberg ab.

