Nur Boris Tomiak wird dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern im Auswärtsspiel am Sonntag beim FC St. Pauli (13.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) nach aktuellem Stand fehlen. Der Defensivspieler sah in der Heimpartie gegen Holstein Kiel die fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Hendrick Zuck hat aufgrund einer Adduktorenblessur zwar nicht das komplette Trainingsprogramm dieser Woche absolviert. Cheftrainer Dirk Schuster aber geht davon aus, dass der zuletzt ausgezeichnet disponierte Linksverteidiger im Stadion am Millerntor auflaufen kann: „Ich bin davon überzeugt, dass sein leichtes Wehwehchen bis Sonntag Geschichte ist.“ Wer Tomiak ersetzt, ließ Schuster offen.

Der FC St. Pauli hat die beiden ersten Spiele des Jahres 2023 ohne Gegentreffer gewonnen, der FCK jahresübegreifend fünfmal in Serie als Sieger den Rasen verlassen. Beste Voraussetzungen für ein prickelndes Duell an einer der Kultstätten des deutschen Fußballs. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir uns riesig auf dieses Erlebnis freuen können“, bekundet Schuster, „das wird von der Atmosphäre her ein Auswärtshighlight – aber auch eine riesig schwere Aufgabe.“

Schusters Kopfzerbrechen

Die Hanseaten verfügten unter dem neuen Trainer Fabian Hürzeler über „sehr viele Schemata und Muster“, die Schuster und seinem Stab in der Vorbereitung auf die anstehende Partie „ein bisschen Kopfzerbrechen“ bereitet hätten. Die Lösungsvorschläge seien unterbreitet. Die Roten Teufel sind auswärts in dieser Saison noch unbezwungen. Der Nimbus soll gewahrt bleiben. 2800 Fans werden den FCK in Hamburg unterstützen.

Erik Durm, mit der deutschen Nationalelf immerhin Weltmeister des Jahres 2014, war sowohl in Hannover als auch gegen Holstein Kiel mit Blick auf die Startelf außen vor. Schuster lobt ihn jedoch für seine Leistungen in dieser Übungswoche: „Er hat den Nachweis erbracht, dass er auf einen Einsatz brennt und den Konkurrenzkampf angenommen hat. Für mich ist er mehr als ein Zweitliga-Spieler, wenn er seine Fähigkeiten abruft.“ Ob Durm auf St. Pauli eine Chance erhält, werde man sehen.