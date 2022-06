Der Windkraft-Ausbau in Rheinland-Pfalz scheint ins Stocken geraten zu sein. Diesen Eindruck erweckt zumindest der Bericht der Fachagentur Windkraft, der eine Bilanz für das erste Quartal 2022 beinhaltet. Die fällt für das Bundesland ernüchternd aus: Lediglich eine Windkraftanlage ist von Januar bis März in Rheinland-Pfalz ans Netz gegangen. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum noch fünf neue Anlagen, in den Jahren 2014 bis 2018 im Schnitt 20. Wie kommt es zu dem Rückschritt? Die Antwort des rheinland-pfälzischen Energieministeriums und einen aktuellen Stand zum Windkraft-Ausbau in Rheinland-Pfalz lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.