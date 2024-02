Die Entsorgung von Speisefett, Farbresten oder abgelaufenem Hustensaft über den Abfluss mag einfach sein, ist aber illegal und kann teuer werden. Außerdem dürfen Hygieneprodukte, Tiereinstreu, aggressive Chemikalien, Pestizide und Düngemittel nicht in die Toilette oder den Abfluss entsorgt werden. Dies kann nicht nur Umweltschäden verursachen, sondern auch zu höheren Abwasser- und Frischwasserkosten führen. Flüssigkeiten sollten stattdessen in verschlossenen Gefrierbeuteln oder Mülltüten im Restmüll entsorgt werden. Flüssige Speisen wie Suppen können in dicke Papiertüten für die Biotonne oder den Kompost gegeben werden. Chemikalien, Lösungsmittel, Farben und Medikamente gehören auf den Wertstoffhof. Stephan Natz, Pressesprecher der Berliner Wasserbetriebe, empfiehlt denjenigen, die sich nicht sicher sind, wo sie Flüssigkeiten entsorgen sollen: „Nur der Po gehört aufs Klo“.