Ein Jahr nach Angela Merkels Abschied aus der Politik wünscht sich nur knapp ein Viertel (23 Prozent) der Deutschen die CDU-Politikerin als Bundeskanzlerin zurück. 71 Prozent wollen sie nicht zurück im Amt haben, sechs Prozent sind in der Frage unentschieden, wie eine repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Zeitungen der Funke Mediengruppe ergab.

43 Prozent der Befragten finden, Merkel sei als Bundeskanzlerin besser gewesen als der aktuelle Regierungschef Scholz. Der gegenteiligen Ansicht sind 41 Prozent, 16 Prozent sind in der Frage unentschieden, wie die Umfrage ergab. Im Osten fällt Merkels Bilanz besser aus als im Westen: Die Frage bejahten 52 Prozent der Befragten in den neuen Bundesländern, in den alten Bundesländern taten dies nur 42 Prozent.

Die Umfrage wurde online von Civey am 24. November 2022 erstellt. Die Stichprobengröße beträgt 5003 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 18 Jahren. Der statistische Fehler für die Gesamtergebnisse liegt bei 2,5 Prozent.