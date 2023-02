Der SV Waldhof Mannheim hat den Sprung auf den vierten Tabellenplatz in der Dritten Liga verpasst, bleibt als Fünfter aber weiter in Kontakt zu den Aufstiegsrängen. Gegen den SC Verl verpasste die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart beim 1:1 (1:1) den vierten Sieg hintereinander, blieb aber immerhin zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen. Die Waldhöfer mussten vor 9323 Zuschauern früh einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem Oliver Batista-Meier den SCV 1:0 in Führung gebracht hatte. Dominik Martinovic traf in der 43. Minute zum Ausgleich für den SVW, der in der zweiten Halbzeit klar überlegen war, aber einige gute Chancen nicht zum Siegtreffer nutzen konnte.