Der Fahrer eines Peugeot 206 ist am Wochenende bei einer Polizeikontrolle auf der A61 bei Speyer durch seine unerlaubten Umbauten am Auto aufgefallen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, war der Peugeot komplett verändert worden. Der 39-jährige Fahrzeughalter tauschte unter anderem die Motorhaube und die Front- und Heckstoßstange durch neue Fahrzeugteile aus. Keines dieser Bauteile war zugelassen oder eingetragen. Durch die Umbauten konnte der 39-Jährige sein hinteres Kennzeichen auch nicht mehr ordnungsgemäß befestigen. Er klebte es stattdessen in die Heckscheibe. Ein weiterer Fahrer wurde laut Polizei auf der B9 bei Frankenthal gestoppt. Der 22-jährige Eigentümer eines BMW hatte die Frontbeleuchtung seines Autos derart verändert, dass die Blinker beidseitig dauerhaft leuchteten.

Beide Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld. Zudem müssen sie ihre Fahrzeuge wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen.