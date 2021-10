Nach dem Grenadiermarkt Ende August/Anfang September wirft das nächste Volksfest seine Schatten voraus. Nach Informationen der RHEINPFALZ wird es dieses Jahr nicht nur wieder einen Novembermarkt geben, sondern auch das beliebte Riesenrad soll noch mal in Pirmasens Station machen. Nach der Corona-Pause vergangenen Jahr soll der Novembermarkt nun von 5. bis 7. November auf dem Schlossplatz, in der Schlossstraße und in der Fußgängerzone über die Bühne gehen. Das über 40 Meter hohe Riesenrad soll vor der Pirminiuskirche aufgebaut werden. Eine Fahrt wird voraussichtlich fünf Euro kosten. Veranstalter des Festes ist das Stadtmarketing in Kooperation mit dem Hotel-Restaurant Kunz (Winzeln) und der Wasgau AG.