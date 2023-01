Novak Djokovic ist nur noch einen Sieg vom Grand-Slam-Rekord entfernt. Der 35 Jahre alte Serbe setzte sich bei den Australian Open im Halbfinalmatch am Freitag gegen den US-Amerikaner Tommy Paul nach anfänglichen Problemen letztlich souverän mit 7:5, 6:1, 6:2 durch und folgte Stefanos Tsitsipas ins Finale. Der Grieche hatte kurz zuvor durch ein 7:6, 6:4, 6:7, 6:3 gegen den Russen Karen Chatschanow sein zweites Grand-Slam-Finale perfekt gemacht. Sollte Turnierfavorit Djokovic in seinem 33. Grand-Slam-Finale am Sonntag gegen Tsitsipas gewinnen, würde er mit seinem 22. Titel bei einem Major-Turnier mit Rekordhalter Rafael Nadal aus Spanien gleichziehen.