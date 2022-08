Pfälzer Kliniken schlagen Alarm. Sie wissen nicht, wie Sie den Mangel an Pflegekräften noch auffangen sollen. Momentan ist die Lage besonders schlimm. Die Urlaubszeit und der hohe Krankenstand beim Personal schaffen Probleme. Lösungen sind nícht in Sicht. Hinzu kommt, dass wieder mehr Corona-Patienten in den Kliniken versorgt werden müssen. Im Städtischen Krankenhaus in Pirmasens und im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern ist die Lage besonders angespannt, in Speyer wird versucht, frische Kräfte zu mobilisieren. Mit welchen Schwierigkeiten die Krankenhäuser zu kämpfen haben, dazu lesen Sie hier mehr.