In Rheinland-Pfalz und mehreren Bundesländern waren am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Warnmitteilungen gab es auch aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die Ursache blieb zunächst unbekannt. Kurze Zeit später kamen erste Entwarnungen: In den Städten Mannheim und Heidelberg sowie dem Rhein-Neckar-Kreis waren der Notruf 110 und 112 telefonisch wieder erreichbar. Auch die Polizeipräsidien Rheinpfalz und Westpfalz teilten auf Anfrage mit, dass die Nummern wieder funktionieren.