Die Roten Teufel waren am Samstag über 90 Minuten die bessere Mannschaft. In der Defensive standen die Lauterer sicher und kompakt, in der Offensive agierten sie zumeist cleverer und mit mehr Zug zum Tor als die heutigen Gäste. Für die Lauterer ist es der vierte Sieg in Folge gegen den KFC Uerdingen.

Zum Spielbericht

Zum Liveblog