Um die Notaufnahmen der Krankenhäuser im Land zu entlasten, appelliert Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an die Bürger, nur dann direkt ins Krankenhaus zu gehen, wenn es wirklich dringend notwendig ist. Auch an Covid-19-Erkrankte hat er eine Bitte.

Immer mehr Menschen gingen direkt in die Krankenhäuser und dort in die Notaufnahmen – auch wenn diese für ihre Beschwerden gar nicht die richtigen Anlaufstellen seien. Denn: Das Aufgabengebiet einer Notaufnahme sei, sich um Patienten zu kümmern, die stationär aufgenommen werden müssten, lässt Hoch mitteilen. Für anderes seien Hausärzte zuständig.

Auch Pfälzer Kliniken betroffen

Pfälzische Krankenhäuser unterstützen die Bitte des Ministers. „Auch wir sehen in unserer Notaufnahme einen stetig wachsenden Anteil an Patienten, deren Behandlung eigentlich beim Hausarzt oder der ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale erfolgen sollte“, teilt beispielsweise das Pirmasenser Krankenhaus mit. Als „angespannt, aber beherrschbar“ beschreibt Thomas Frank vom Nardini-Klinikum mit Standorten in Zweibrücken und Landstuhl die Lage. Man habe in der Tat in beiden Notaufnahmen gerade viel zu tun. Die Geschäftsführung des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße mit Häusern in Landau, Annweiler und Bad Bergzabern erwartet neben den derzeit grassierenden sonstigen Atemwegserkrankungen auch eine erneute Corona-Welle. Es werde dann erneut Einschränkungen bei den geplanten Eingriffen geben müssen. Die Ursachen: Der aufwendige Parallelbetrieb von Corona-Infizierten und Nichtinfizierten und eine steigende Anzahl von Krankheitsfällen unter den Mitarbeitern.

Hausärzte als erste Anlaufstelle

Als erste Anlaufstelle für nicht lebensbedrohliche und ambulant behandelbare Beschwerden nennt das Gesundheitsministerium die Hausärzte hin. Außerhalb der Sprechstunden seien die ärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen unter der einheitlichen Telefonnummer 116 117 zuständig. Dort bekomme man auch Auskunft, wenn man sich nicht sicher sei, ob man sich nicht doch lieber an eine Notaufnahme wenden sollte.

Auch bei einer Corona-Infektion mit leichten Symptomen müsse niemand direkt ins Krankenhaus, betont das Ministerium. Priorität habe es, die Ansteckung anderer zu vermeiden durch die Einhaltung von Abstand und Hygiene.