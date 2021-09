In Norwegen hat es bei der Parlamentswahl am Montag einen klaren Sieg für ein Mitte-Links-Bündnis gegeben. Damit steht ein Regierungswechsel in der skandinavischen Öl-Nation bevor, die auch in der Nato eine wichtige Rolle spielt. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei um ihren Vorsitzenden Jonas Gahr Støre wird nach der Wahl vom Montag mit 26,4 Prozent der Stimmen trotz leichter Verluste stärkste Kraft. In den vergangenen acht Jahren ist die Konservative Erna Solberg norwegische Ministerpräsidentin gewesen. Ihre Partei rutschte den vorläufigen Zahlen zufolge von 25,0 auf 20,5 Prozent ab, womit sie neun Mandate verlieren dürfte.

Støres bevorzugte Koalitionspartner, die Zentrumspartei und die Sozialistische Linkspartei, kommen nach jeweiligen Zugewinnen auf 13,6 und 7,5 Prozent. Damit erhält dieses Dreigestirn voraussichtlich 89 der 169 Sitze im Parlament in Oslo. Alle Zeichen deuten nun darauf hin, dass Støre nächster norwegischer Regierungschef wird.