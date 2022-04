Nach dem Sturm vom Donnerstag fallen in der Pfalz am Freitag nochmal Flocken: Bis in die Rheinebene melden Leser Schneefall in den frühen Abendstunden, sogar im relativ warmen Ludwigshafen mischten sich ein paar dicke Flocken unter den Regen. Auf Fotos ist zu sehen, dass die weiße Pracht an etlichen Stellen nochmal für ein Weilchen liegen blieb. Auf der A6 sorgte der Schnee für einen Stau.

Wir berichten weiter.