In Gimmeldingen zückten am Wochenende einige Spaziergänger ihre Mobiltelefone, um die blühenden Mandelbäume rund um Gimmeldingen zu fotografieren. Zwei Wochen vor dem offiziellen Start des Mandelblütenfests gibt es zwar noch keine Ausschankstellen in der Gemarkung, die Lust auf die rosa Blüten und ein Glas Wein lockte aber bereits einige Spaziergänger zum Mandel-Lehrpfad.

Mehr zum Thema lesen Sie hier