Am Bismarckturm bei Bad Dürkheim muss es am Sonntag zu einem zweiten nationalistischen Aufmarsch gekommen sein, von dem die Behörden zunächst aber nichts mitbekommen haben. Entsprechende RHEINPFALZ-Recherchen haben Sicherheitskreise inzwischen bestätigt. Am Sonntagnachmittag war die Polizei eingeschritten, nachdem sich dort etwa 40 Leute versammelt hatten. Als ihr Anführer gilt nach RHEINPFALZ-Informationen der ehemalige NPD-Funktionär Sascha Wagner, neben seinen üblichen Gesinnungsgenossen soll er auch Menschen aus der „Reichsbürger“- und „Querdenker“-Szene angezogen haben. Im Internet nimmt aber auch eine weitere Extremisten-Gruppe für sich in Anspruch, am Sonntag an dem Monument eine nationalistische Veranstaltung abgehalten zu haben. Mehr dazu steht hier.