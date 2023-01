Können Rodelfreunde in der Pfalz doch noch mal ihre Schlitten aus dem Keller holen? Das dürfte sich bis zum Wochenende zeigen: Laut Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer (Südliche Weinstraße) wird es ab Dienstag noch einmal deutlich kälter. Demnach werden in der zweiten Wochenhälfte zeitweise Schneeschauer und in den Niederungen Schneeregenschauer erwartet. „Man sollte sich daher insbesondere am Freitag in höheren Lagen auch auf Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schneeglätte auf den Verkehrswegen einstellen“, warnt Müller. Die Kälteperiode soll sich bis Ende nächster Woche in der Pfalz halten. Das Sturmtief, das am Montag vom Ärmelkanal über Benelux hinweg zur Nordsee zog, hat sich auch in der Pfalz bemerkbar gemacht: Auf der Kalmit (695 Meter ü. NN) wurden laut Müller schwere Sturmböen von 90 Kilometern pro Stunde gemessen (Windstärke 10), in Neustadt Böen der Stärke 8 (68 Kilometer pro Stunde).